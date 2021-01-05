Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса — это божья кара за наплевательское отношение человека к окружающей среде и экологии. Об этом он сказал во время выступления перед работниками одного из минских предприятий.

— В своём послании (новогоднем обращении) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы и дети наши будут нищими, — сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Белорусский президент отметил, что уже сейчас страна увеличивает использование электроэнергии в различных сферах жизни, переводя на неё новостройки, производя собственные электромобили и запуская по улицам городов электробусы. Лукашенко заявил, что хочет добиться полного отказа Беларуси от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, и напомнил, что для всех этих целей специально строится атомная электростанция.

Minval.az