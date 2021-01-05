О введении новых мер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 4 января в обращении к нации.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал он

Джонсон указал, что новые меры не понадобились бы, если не начал распространяться новый штамм коронавируса. «Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса», — сказал он.

В рамках ограничений все начальные и средние школы Великобритании перейдут на дистанционный формат обучения, напоминает РБК. Кроме того, с 6 января по всей стране введут обязательную самоизоляцию — гражданам разрешат выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

За два месяца уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании вырос вдвое, до 519 случаев на 100 тыс. человек населения.

Minval.az