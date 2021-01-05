«У нас богатая культурная жизнь. Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

«Надеюсь, что в этом году после вакцинации пандемия постепенно сойдет на нет. Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена. Наша культурная жизнь должна быть очень богатой, должны проводиться конкурсы, фестивали. Мы должны как пропагандировать культуру Азербайджана, так и дальше приглашать иностранных гостей», — подчеркнул президент.

Minval.az