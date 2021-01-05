«Армяне уничтожили более 60 наших мечетей. В Агдамской мечети они держали свиней, коров. Фото, которое на днях опубликовал в интернете какой-то армянский журналист, вновь вызвало гнев азербайджанского народа. На этом фото палач азербайджанского народа, бывший президент Армении Кочарян стоит вместе со своими приспешниками, бандитами перед нашей мечетью в городе Агдам».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

«На самой же Агдамской мечети видны оскорбительные надписи. Посмотрите, кто руководил Арменией, какой палач, какой безнравственный человек?! Они разрушили город, осквернили нашу мечеть. Заполонили нашу мечеть коровами, свиньями, а на стенах написали оскорбительные выражения о нашей религии, нашем народе. Вот тот самый Кочарян, который осквернил мечеть, нарисовал на ней оскорбительные рисунки, слова, его подручный и прихвостень Саргсян. Они разрушали наши города на протяжении 20 лет. Наши города были разрушены не во время войны. Так разрушить города во время войны невозможно. В период оккупации после войны они снесли все здания, места проживания. Они – вандалы, варвары. Но они двадцать лет руководили Арменией.

Мы восстановим все наши исторические памятники. Армяне якобы хотели отремонтировать одну мечеть в городе Шуша. Это был всего лишь пропагандистский шаг. Потому что ты разрушил более 60 мечетей, в том числе мечеть в городе Зангилан, — находясь там, я обратился к азербайджанскому народу перед этой мечетью, от нее осталась только одна стена — как это может быть, что ты якобы ремонтируешь одну мечеть в Шуше? Просто чтобы ради пропаганды сказать: да, мы здесь демонстрируем уважение к мусульманской религии. Но, к сожалению, в ремонте этой мечети в Шуше участвовали иностранные специалисты, причем без нашего разрешения. Как может быть, что ты отправляешься на территорию Азербайджана без нашего разрешения, якобы ремонтируешь вместе с армянами-оккупантами нашу мечеть?! В какие международные нормы это умещается? В какие моральные рамки это умещается? Какая компания или какие люди могут считать это приемлемым для себя? Это наши исторические памятники, спросите у нас. А то самовольно ехать на захваченные, оккупированные земли другой страны, там что-то делать. Исторический облик мечети изменен. Поэтому я даю вам поручение: надо вновь посмотреть на внутреннее оформление этой мечети. Этот ремонт нам не нужен. Мы отремонтируем ее заново, вернем ей прежний облик. После этого она откроется.», — подчеркнул президент.

Minval.az