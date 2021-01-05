Турецкие беспилотники Bayraktar TB-2 и Anka-S в Сирии выполняли задачи подавления противовоздушной обороны (SEAD) и уничтожения ПВО (DEAD) преимущественно российского производства. Обычно такая задача возлагается на самолеты четвертого поколения F-16, пишет defenseworld.net.

Дебют БПЛА в качестве средств прорыва ПВО (как SEAD, так и DEAD) произошел во время операции «Весенний щит» — приграничного наступления турецкой армии на силы сирийского правительства. Операция началась 27 февраля 2020 года и стала ответом на атаку, в результате которой погибли 33 турецких военных, говорит аналитик Хакан Кылыч (Hakan Kılıç). В эти дни Анкара впервые осуществила успешную координацию действий истребителей, боевых беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

По словам Кылыча, роль F-16 свелась к перехвату самолетов армии Башара Асада, оснащенных ракетами «воздух-воздух» средней или большой дальности (BVRAAV). Они, в частности, сбили два сирийских Су-24 и один учебно-боевой L-39.

Подавление же собственно системы ПВО было возложено на боевые беспилотники. Именно они уничтожили многие сирийские ЗРК российского производства, сказал эксперт (не уточнив, о каких именно комплексах идет речь).

Звездный час «Байрактаров» наступил во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Сообщается, что за 44 дня конфликта армянская сторона потеряла вооружений на общую сумму 4,8 миллиарда долларов, включая 185 танков. По словам Кылыча, «если бы Азербайджан использовал авиацию вместо турецких беспилотников и израильских дронов-камикадзе для уничтожения систем ПВО (включая С-300), он понес бы значительные потери».

Также сообщается, что Bayraktar TB2 уничтожил ракету Р-17 (Scud-B по классификации НАТО), находящуюся на пусковой установке. Это первая установка с баллистической ракетой в истории войн, уничтоженная дроном, рассказал Кылыч.

На вопрос, есть ли вероятность, что истребители полностью заменят БПЛА, эксперт ответил: «Если бы в последние пять лет, когда беспилотники стали производить массово, мы бы вели войну с государством, а не с террористическими организациями, то мы бы увидели на вооружении меньше дронов и больше истребителей».

Эксперт считает, что в ближайшем будущем беспилотники могут заместить самолеты РЭБ, а пилотируемые летательные аппараты будут нести противорадиолокационные и крылатые ракеты, а также бомбы. Если же господство в воздухе достигнуто, то дроны могут решать практически все задачи, обычно выполняемые самолетами.

Minval.az