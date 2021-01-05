Президент Армении Армен Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом.

«Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат», — сообщили в пресс-службе президента армянскому государственному информагентству «Арменпресс».

Согласно сообщению, Саркисян временно продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Minval.az