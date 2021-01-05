Российский политолог Сергей Марков заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что по его мнению в сентябре 2021 года будет предпринята попытка свергнуть Владимира Путина с поста президента РФ. Эксперт считает, что организаторами выступят спецслужбы США и Великобритании.

«Что будет в сентябре? Будут выборы в Госдуму. Они будут заранее объявлены нелегитимными. Нечестными, несправедливыми. И будет готовиться типа майдана», — заявил Марков.

Он добавил, что главными организаторами будут спецслужбы США и Великобритании при поддержке огромного количества центров, фондов, СМИ и политических группировок. Политолог не исключил, что для этого будет создана штаб-квартира в Праге.

Марков отметил, что Беларусь показала, что представления о стабильности в стране, где существует моноцентрическая власть одного лидера, долго находящегося у власти, даже если он имеет очень серьезные успехи, преувеличивается как экспертами, так и самим лидером. так и противниками. По словам Маркова, поэтому может быть сделан вывод, что политический режим в России значительно слабее, чем казался еще год назад и что скопившейся энергии протеста значительно больше.

Марков говорит, что в России должны были бы работать несколько политических структур — «Единая России», ОНФ, который включают сторонников Владимира Путина. «Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы…», — считает эксперт. Также он отмечает, что по множеству политических событий эти структуры практически не высказываются и происходит их стагнация.

«Люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина», — считает Марков.

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