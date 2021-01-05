Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.

Во время интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: «Да».

На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: «Нет». Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.

Minval.az