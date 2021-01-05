Лучшей иностранной валютой для хранения сбережений в 2021 году станет евро. Такую точку зрения высказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Свой прогноз он обосновал тем, что европейская экономика будет восстанавливаться от пандемии быстрее, чем американская. В то же время фискальные программы США будут ослаблять доллар.

«Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — заявил эксперт.

Также к числу резервных валют, помимо евро, эксперт отнес китайский юань и японскую иену.

Minval.az