В ходе поисковых работ в Карабахе найдены тела шести армянских военнослужащих.
По состоянию на 4 января, всего было обнаружено 1184 тела, сообщает Sputnik Армения.
В ходе поисковых работ в Карабахе найдены тела шести армянских военнослужащих.
По состоянию на 4 января, всего было обнаружено 1184 тела, сообщает Sputnik Армения.
Дата: 2021/01/05 11:25
Раздел: Новость
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