Акционеры итало-американского автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group одобрили слияние, в результате которого будет создан четвертый крупнейший в мире производитель автомобилей. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Bloomberg.

Слияние одобрило 99,85% акционеров PSA. Закрытие сделки ожидается до конца марта.

Объединенная компания – Stellantis – станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире после Volkswagen, Renault-Nissan и Toyota Motor. Она будет выпускать бренды автомобилей Jeep, Fiat, Dodge, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel.

Объединенную компанию возглавит главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес. Ее совокупная рыночная стоимость сейчас составляет 54 млрд долларов.

Minval.az