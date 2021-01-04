Фонд писателей и деятелей искусства тюркского мира (TÜRKSAV) принял решение присудить очередную «Премию за возрождение тюркского мира — 19 мая» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава правления TÜRKSAV Яхья Акенгин отметил, что Фонд уже 25 лет организует мероприятия, посвященные тюркскому миру.

Возрождение тюркского мира, начатое 19 мая 1919 года основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком с земель Анатолии, продолжается сегодня в среднеазиатских степях и долинах Кавказа под руководством лидеров тюркского мира, противостоящих империализму, отметил он.

Акенгин привлек внимание к победе ВС Азербайджана в 44-дневной войне против Армении.

Глава Фонда подчеркнул, что победа Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, при тесной поддержке Тюркоязычных стран и моральной поддержке Тюркского совета, в то же время является успехом тюркского мира против империалистического мышления.

«От имени правления Фонда хотел бы заявить, что для нас большая честь вручить эту награду господину Ильхаму Алиеву, который руководил этой борьбой»,- цитирует его Anadolu.

Minval.az