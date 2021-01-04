В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще 19 погибших армянских военнослужащих, передают армянские СМИ.

Поисковые работы велись 3 января в Гадруте и Джабраиле.

Останки 19 военнослужащих найдены на боевых позициях Джабраила и Гадрута.

Minval.az