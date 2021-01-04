Министры стран ОПЕК+ за несколько часов до онлайн-встречи все еще придерживаются разных мнений о том, нужно ли повышать добычу нефти на 0,5 млн б/с в феврале этого года, соответствующую рекомендацию не вынес и технический комитет, заседавший накануне. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

«Пока однозначного мнения среди министров нет. Посмотрим, что они решат на встрече», — сказал он. Собеседник ТАСС также уточнил, что технический комитет ОПЕК +, совещавшийся в онлайн-формате в воскресенье, не вынес рекомендацию по уровням добычи на февраль для министерского комитета.

Minval.az