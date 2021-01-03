Американская компания Tesla в 2020 году произвела 509,7 тысяч электромобилей и продала почти полмиллиона (499550) из них, следует из отчета автопроизводителя.

Таким образом, основателю компании Илону Маску практически удалось выполнить обещание достигнуть отметки в 500 тысяч произведенных и проданных за год автомобилей.

Аналитики прогнозировали, что в четвертом квартале Tesla реализует не больше 174 тысяч машин, но в результате компания продала их на 6 570 больше, напоминает «Дождь» со ссылкой на Financial Times.

Tesla работала в полную мощность даже в конце года, когда мировая автомобильная промышленность переживала резкое падение спроса. Компании удалось нарастить продажи благодаря заводу в Шанхае, который открылся в начале 2020-го, запуском бюджетного кроссовера Model 3/Y.

Комментируя в твиттере итоги года, Илон Маск заявил, что, создавая Tesla, он полагал, что компания вряд ли выживет. «Так горжусь Tesla за достижение этой важной вехи!.. Я думал, что у нас (в лучшем случае) 10-процентный шанс на выживание», — написал он.

До этого предприниматель неоднократно заявлял, что компания ставит перед собой цель производить миллион кроссоверов в год.

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