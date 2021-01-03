Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Шотландия пока не готова к проведению нового референдума о независимости.

По словам политика, у шотландцев еще не возникло объединяющей силы, которая могла бы привести народ к такому решению.

Он также высказал мнение, что такие процессы должны обсуждаться раз в поколение. Предыдущий шотландский референдум состоялся в 1975 году, еще один — накануне Brexit, в 2014-м, и тогда 55% шотландцев высказались за то, чтобы страна осталась в составе Соединенного Королевства.

Такой временной промежуток Джонсон счел подходящим.

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