Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой «достоверной» теорией возникновения эпидемии. Об этом пишет Daily Mail.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — убежден чиновник.

При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на «последние разведывательные данные». Он утверждает, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.

С таким комментарием советник Трампа выступил на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая. Он сделал это заявление на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.

Поттингер сравнил деятельность Всемирной организации здравоохранения с «потемкинскими деревнями» и призвал парламентариев из разных стран «сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ».

Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии Тори британского парламента, присутствовавший на встрече, заявил, что комментарий Поттингера свидетельствует об «ужесточении» позиции Вашингтона по вопросу происхождения вируса.

Minval.az