В Сербии правоохранители и спецслужбы выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики Александра Вучича. О прослушке главу государства «проинформировали компетентные службы», рассказал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

По его словам, о факте прослушивания президент Вучич сообщил «не ради политической выгоды, а потому что это – правда». О целях незаконной «прослушки», говорит Вулин, говорить пока рано, но уже ясно: это делалось не с добрыми намерениями. В МВД «выяснят истину», пообещал министр.

«Президент сказал правду, а от нас требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», – приводит РИА Новостислова главы сербского МВД.

Ранее Вулин сообщил о возможной угрозе для президента Сербии, объявившего войну организованной преступности – предшествовало этому задержание представителей черногорских мафиозных кланов, многолетнее жестокое противостояние которых вышло за пределы региона.

Сербские правоохранительные органы в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях, а проправительственные СМИ регулярно говорят о травле сербского президента, его близких и политических соратников со стороны оппозиции и преступного сообщества.

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