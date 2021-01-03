Жители Ирака в воскресенье утром начали стекаться в центр Багдада на площадь Тахрир на «марш миллиона», организованный в первую годовщину убийства США иранского военачальника Касема Сулеймани, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курдский телеканал «Рудау».

«Мы здесь, чтобы почтить мучеников (заместителя командующего «Сил народной мобилизации» Ирака) Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани. Давайте не забудем: они пожертвовали многим ради Ирака, и они победили Америку в Ираке», — заявил телеканалу один из пришедших на площадь.

«Рудау» отмечает, что шиитская коалиция «Силы народной мобилизации» (СНМ) ранее вела приготовления к воскресному маршу. Сцена была возведена на площади Тахрир, считавшейся год назад эпицентром антиправительственных протестов против вмешательства Ирана в дела Ирака, напоминает телеканал.

Между тем, в районе площади в воскресенье размещены иракские силы безопасности. Также накануне власти закрыли основное движение на другом берегу реки Тигр в районе «зеленой зоны», где находятся штаб-квартиры правительства, парламента и иностранных миссий, включая посольство США.

Тем временем генсек группировки «Катаиб Хезболлы» Абу Хуссейн аль-Хамидави заявил, что демонстрации в воскресенье не будут направлены ни против посольства США, ни против правительства Ирака. Он заверил, что члены группы не будут «входить сегодня на территорию посольства зла».

В свою очередь в СНМ ранее пообещали приложить усилия, чтобы все, кто имел отношение к гибели аль-Мухандиса и Сулеймани, понесли ответственность, добавляет «Рудау».

Накануне вечером тысячи сторонников Сулеймани приняли участие в шествии в память о нем на шоссе в аэропорт Багдада — в месте гибели генерала.

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