Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой, пишет «Интерфакс».

Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил в понедельник, что за сутки в Хэйхэ были выявлены четыре новых заразившихся коронавирусом в острой форме, все они ранее числились как бессимптомные.

Ранее сообщалось, что с 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами.

«В связи с необходимостью контроля над эпидемией штабом по предотвращению распространения инфекции было принято решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами», — говорится в распространенном штабом уведомлении.

Хэйхэ расположен на берегу Амура и соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, построенном в 2019 году.

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