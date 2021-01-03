В Великобритании разрешат в редких случаях проводить COVID-вакцинацию разными препаратами, несмотря на отсутствие исследований о смешивании доз. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января.

Власти Британии заявили, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, в случае, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

«Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации», — сказано в новых руководящих принципах.

В свою очередь глава отдела иммунизации в Минздраве Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

В то же время в новых правилах правительства сказано, что «нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются», но в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в «непосредственной группе высокого риска» или считается «маловероятным, что он снова приедет», ему могут быть введены другие вакцины.

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