Четыре патрульных корабля КНР на протяжении трех дней продолжают находиться в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, пишет агентство Kyodo.

Отмечается, что один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. Между тем Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием не приближаться к территориальным водам страны.

Ранее телеканал NHK сообщил, что в 2020 году корабли КНР появлялись в районе островов Сенкаку рекордные 333 раза, а также 24 раза заходили в акваторию, которую Япония считает своими территориальными водами. Кроме того, китайские корабли в прошлом году установили рекорд непрерывного пребывания в этой акватории, который составил почти 58 часов.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Minval.az