Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 9,8% — до $32,054 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 9,8% — до $32,054 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Дата: 2021/01/02 20:23
Раздел: Экономика
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