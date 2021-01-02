Все больше исследований показывают, что пандемия коронавирусной инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая глава МИД страны Ван И.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — заявил дипломат.

Также он напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

«Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью», — заявил он.

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