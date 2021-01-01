Глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания объявил о новых инициативах относительно возобновления переговоров по национальному диалогу с целью достижения палестинского примирения.

«Имеют место новые инициативы по возобновлению национального диалога с целью достижения консенсуса и национального единства», приводит «Анадолу» его слова.

По его словам, налаживаются контакты с движением ФАТХ и другими палестинскими группировками как внутри страны, так и за рубежом.

ХАМАС считает национальное единство краеугольным камнем борьбы против Израиля, подчеркнул Хания.

Ранее лидеры движений ФАТХ и ХАМАС ранее обвинили друг друга в препятствовании усилиям по национальному примирению.

Minval.az