У вернувшейся из Великобритании студентки обнаружился новый штамм коронавирусной инфекции. Местом её приземления стал Шанхай, пишет газета China Daily. Издание ссылается на сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Тест на COVID-19 23-летняя девушка сдала 14 декабря. Тогда был получен положительный результат, хотя за два дня до вылета показатель был отрицательным.

Лабораторное изучение полученного результата теста на территории КНР подтвердило, что в организме девушки получил распространение штамм коронавирусной инфекции, который ранее получил распространение в Соединённом Королевстве.

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