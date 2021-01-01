Власти Кубы начали реформу финансовой системы республики, которая подразумевает вывод из обращения кубинского конвертируемого песо — одной из двух официальных национальных валют на острове. Об этом в пятницу сообщает газета Granma, передает ТАСС.

Республика с 1994 года имеет две валюты — кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC), который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан до сегодняшнего дня составлял 24 кубинских песо, для предприятий — один доллар или один кубинский песо.

С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, он не будет приниматься для осуществления большей части оплат. Центральный банк Кубы опубликовал список нескольких десятков государственных предприятий, которые некоторое время будут принимать платежи у населения в этой валюте для более оперативного вывода ее из оборота. Гражданам страны также дается 180 дней, чтобы поменять свои накопления в банках на кубинский песо по курсу 1:24.

Что касается счетов физических лиц в CUC, то их владельцы могут решить, полностью ли перевести средства в CUP или на часть из них купить иностранную валюту. Второй вариант возможен лишь при ее наличии для продажи у самого банка, что бывает далеко не всегда. В середине года на Кубе появились магазины, в которых можно купить товары только за доллары США, поэтому спрос на обмен большой. Официальный курс доллара к кубинскому песо — 1:24.

Важным препятствием для иностранных инвестиций в экономику острова, в частности, являлся создававший путаницу курс конвертируемого песо как к доллару, так и к CUP в расчетах предприятий — 1:1. Денежная реформа подразумевает частичную девальвацию кубинского песо в этом контексте, курс будет такой же, как для физических лиц — 1:24. Неслучайно реформа официально называется «упорядочиванием денежной системы».

О потере в стоимости кубинского песо говорит уже наблюдающийся рост цен. К примеру, бурные дискуссии в кубинском обществе вызвало серьезное повышение расценок на электроэнергию. Это можно объяснить еще и тем, что в рамках реформы государство прекратит субсидировать ряд предприятий, предоставляющих услуги населению. В свою очередь, власти также выпустили несколько постановлений о повышении заработных плат в государственном секторе и пенсий.

Таким образом, в новом году на 100 кубинских песо можно будет купить меньше продуктов или услуг, чем в ушедшем.

Денежная реформа как почва для обновления экономики

Власти Кубы рассчитывают, что упорядочивание финансовой системы может создать благоприятную почву, в частности, для привлечения иностранных инвестиций, объем которых серьезно сократился из-за пандемии и усиления санкций со стороны США. Также, по их мнению, изменения призваны повысить продуктивность экономической системы.

«Это упорядочивание само по себе не является волшебным решением всех проблем, существующих в нашей экономике, однако оно будет способствовать созданию необходимых условий для более уверенного ее развития. Мы подтверждаем важность и значимость этой задачи, реализация которой создаст в стране лучшие условия для проведения преобразований, необходимых для обновления нашей экономической и социальной модели», — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в середине декабря, когда официально анонсировал реформу.

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