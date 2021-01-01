Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.

Minval.az