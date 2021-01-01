В Пекине оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 представил пиктограммы видов спорта. Видео опубликовано на канале Beijing 2022 в YouTube.

Все пиктограммы сделаны в виде прямоугольников. Стилизованные фигурки спортсменов красного цвета изображены на белом фоне в красной окантовке.

На 24 пиктограммах изображены спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпиады-2022, еще на 6 пиктограммах изображены дисциплины Паралимпиады.

Каждый вид спорта изображен с помощью штрихов, напоминающих китайские печати времен династий Цинь и Хань.

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