Катар уведомил Совет безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщил МИД страны в пятницу.

Инцидент произошел 25 ноября прошлого года, передает РИА Новости.

“Незаконное вторжение военных катеров Бахрейна в территориальные воды Катара… нарушает суверенитет катарского государства, угрожает его региональному благополучию и безопасности”, — говорится в послании, направленном Совбезу и генсеку международной организации. Доха призвала ООН принять меры, чтобы “положить конец нарушениям со стороны Бахрейна”.

Ранее Катар уже подал жалобу Совету безопасности и генеральному секретарю ООН за нарушение его воздушного пространства бахрейнскими истребителями 9 декабря. В Дохе отметили, что такое нарушение воздушного пространства страны бахрейнскими военными самолетами является не первым.

В свою очередь, постоянный представитель Бахрейна в ООН Джамаль Рувейи в официальном письме генеральному секретарю и постпреду ООН в Южной Африке опроверг обвинения Катара.

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