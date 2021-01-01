Прошедший год был сложным периодом не только для Турции, но и всего человечества. Это был год потрясений, полных боли.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничного намаза в мечети «Айя-Софья», передает «Анадолу».

Турецкий лидер привлек внимание к пандемии коронавируса и процессу вакцинации.

«Мы достигли определенных результатов в вопросе поставок вакцин. Первая партия из 3 млн вакцин уже доставлена в Турцию. Процесс будет продолжен. Турция обсуждает с Германией вопрос совместного производства вакцины от коронавируса. При этом продолжается разработка отечественной вакцины специалистами TÜBİTAK», — сообщил турецкий лидер.

Глава Турецкого государства выразил надежду на то, что благодаря принятым мерам, уровень заражений коронавирусом в 2021 году пойдет на спад.

Minval.az