В Эрзуруме, который почти 200 лет назад посетил великий русский поэт Александр Пушкин (он запечатлел этот визит в произведении «Путешествие в Арзрум»), в скором времени будет открыт Музей Пушкина, передает «Вестник Кавказа».

Музей организуется по инициативе замкафедрой русского языка и литературы факультета иностранных языков Университета соцнаук Анкары Бахар Гюнеш. По ее проекту власти Эрзурума выкупили для музея дом XIX, где останавливался поэт.

По словам Бахар Гюнеш, музей, скорее всего, не будет иметь оригинальных вещей поэта, так как в Турции их не сохранилось. Университет Ататюрка представит восковую фигуру Пушкина и его памятник.

Работа была остановлена из-за пандемии, одна Бахар Гюнеш горит желанием завершить этот проект. В планах – съемка полудокументального фильма «Путешествие в Эрзурум» о визите Александра Пушкина в город.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов и генеральный консул в Трабзоне Валерий Тихонов поддержали эту инициативу.

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