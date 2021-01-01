Во французском Страсбурге в новогоднюю ночь хулиганы подожгли более 30 машин. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что несмотря на комендантский час и запрет на продажу пиротехники, который действовал весь декабрь, в городе всю ночь были слышны взрывы петард. Полиция арестовала нескольких человек.

В префектуре подчеркивают, что ситуация остается напряженной, однако менее, чем год назад.

Издание напоминает, что в прошлом году в Страсбурге хулиганы также устраивали поджеги и применяли насилие по отношению к полицейским и пожарным.

«На протяжении нескольких лет в канун Нового года в Страсбурге происходили беспорядки, поджоги машин и столкновения с силами правопорядка», — пишет издание.



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