Действующий президент США Дональд Трамп продлил до 31 марта 2021 года действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз и большинства грин-карт на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп мотивировал продолжение отдельных запретов необходимостью защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики. Он подчеркнул, что пандемия продолжает оказывать серьезное воздействие на источники заработка американцев.

«Хотя общий уровень безработицы в США в ноябре составил 6,7%, что отражает заметное снижение этого показателя по сравнению с апрельским максимумом, в несельскохозяйственном секторе с учетом сезонных колебаний в ноябре по-прежнему было на 9 834 000 рабочих мест меньше, чем в феврале 2020 года», — подчеркнул американский лидер.

Указанные запреты были введены еще в апреле и июне этого года. Срок их действия истекал 31 декабря.

В то же время многие компании выступают против данных мер. По информации Reuters, эти ограничения также подвергал критике избранный президент США Джозеф Байден, он, однако, пока не уточнял, планирует ли отменять распоряжения после вступления в должность главы государства.

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