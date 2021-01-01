Президент Ирана Хасан Роухани сравнил президент США Дональда Трампа с экс-диктатором Ирака Саддамом Хусейном.

«Саддам навязал нам войну, длившуюся восемь лет, но в итоге разрушил свою страну. Трамп также навязал нам войну, но уже экономическую, которая продолжается три года. В ближайшие недели с этой войной также будет покончено. Трамп войдет в историю как человек без достоинства», — сказал Роухани на церемонии открытия ряда объектов в провинции Западный Азербайджан.

Президент Ирана напомнил, что имя Дональда Трамп олицетворяет множество преступлений, а в Иране никогда не забудут убийство командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака «Хашди Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.

«Тегеран отомстит за эти убийства. Народы региона и иранский народ улучшат момент и сделают это. Враг совершил роковую ошибку. Жители региона понимают, что пока США присутствуют здесь, приблизить позитивных дней не удастся. Мы не должны колебаться или отступать перед сильными державами. Путь Сулеймани будет продолжен»,- сказал Роухани.

Minval.az