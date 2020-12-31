В Греции на полуострове Халкидики полиция оштрафовала на €300 девятерых подростков за «коронавечеринку», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание «Прото тема».

Подростки сняли квартиру на курорте, где сейчас нет людей, чтобы повеселиться и не быть замеченными родителями.

«Незадолго до Нового года они устроили шумную «коронавечеринку». С напитками и музыкой вечер проходил хорошо, пока их не заметили полицейские, патрулирующие район», — сообщило издание.

Полиция вошла в квартиру и выписала каждому из подростков штраф в €300.

Minval.az