Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о пересечении границы в районе Гибралтара. Такое заявление сделала глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя, передает РИА «Новости».

Она отметила, что данный документ будет основой будущего соглашения между Евросоюзом и Соединенным Королевством в отношении Гибралтара.

По ее словам, соглашение позволяет применять к этой британской заморской территории политику и программы ЕС. Речь, например, идет о шенгенском соглашении и таможенном режиме применительно к перевозке товаров и транспорта, пояснила министр.

«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить «забор» между двумя территориями», — заявила Гонсалес Лайя.

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