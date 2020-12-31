Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич приветствовал создание Ираном вакцины от коронавируса, заявив, что организация с нетерпением ждет результатов клинических испытаний этого великого достижения Ирана.

«Достижение иранских ученых является свидетельством того, что мы можем создать вакцину против этой пандемии и иметь инструменты, которые помогут нам положить конец этой эпидемии», сказал Тарик Ясаревич в письменном интервью ИРНА.

Иранские ученые несмотря на односторонние санкции Вашингтона представили новую вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием «Ково-Иран» разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама.

До сих пор 65 тыс. человек стали добровольцами, чтобы испытать на себя иранскую вакцину. В первой стадии испытания 56 человек получат вакцину.

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