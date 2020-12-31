Французский актер, режиссер и художественный руководитель театра «Мариньи» Робер Оссейн умер 31 декабря на 94-м году жизни, сообщает La Depeche со ссылкой на вдову артиста, актрису Кэндис Пату.

Причиной смерти Оссейна стали последствия респираторного заболевания.

Оссейн сыграл в более чем 100 фильмах, одна из самых известных его ролей — роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». В 2019 году появился на экране в фильме режиссера Алена Уильямса «Плод надежды».

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