В Карабахе со дня перемирия и по сей день обнаружены тела 1135 армян.
Сообщается, что с 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших армян.
В Карабахе со дня перемирия и по сей день обнаружены тела 1135 армян.
Сообщается, что с 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших армян.
Дата: 2020/12/31 15:17
Раздел: Новость
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