В США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health, к которой относится медучреждение.

Сообщается, что сотрудник вытащил из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.

Во время расследования медработник сознался, что сделал это специально. Медицинские власти, комментируя проиcшествие, заявили, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».

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