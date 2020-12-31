Американец Сэмюэл Литтл, который признался в убийстве почти сотни женщин, скончался на 81 году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

«Сэмюэл Литтл, страдавший диабетом, болезнью сердца и другими недугами, умер в калифорнийской больнице. Он отбывал пожизненное заключение по нескольким обвинениям в убийстве», — сообщили в департаменте.

Также в ведомстве отметили, что в смерти заключенного не обнаружили ничего подозрительного, а точную причину смерти установит коронер.

Как известно, Литтл находился за решеткой с 2012 года, но в 2018 году он заявил следователям, что был ответственен за десятки убийств по всей стране в период с 1970 по 2005 год. Федеральное бюро расследований объявило, что криминалисты считают его признания заслуживающими доверия.

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