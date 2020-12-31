Украинская студия GSC Game World опубликовала первый тизер геймплея игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

В ролике Скиф, главный протагонист игры, под музыку группы «Сплин» бежит по полуразрушенному зданию, после чего пытается поймать сигнал на карманном компьютере.

В комментарии разработчиков говорится, что тизер передает основные ощущения, которые пользователи получат от игры — быструю смену декораций, зловещие пейзажи и ощущение опасности, от которой невозможно скрыться.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, точной даты релиза игры пока нет. Она появится только на консолях нового поколения и на ПК, при этом на PlayStation 5 игра появится позже, чем на Xbox Series X.

Minval.az