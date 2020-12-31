Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уходящий 2020 год стал самым трудным за 15 лет ее пребывания у власти.

«Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда раньше за последние 15 лет не было года более трудного, чем тот, который подходит к концу», — сказала она в своем последнем на посту главы правительства новогоднем обращении к нации.

«Пандемия коронавируса была и остается политическим, социальным и экономическим вызовом века. Это исторический кризис, который потребовал многого от всех нас — и слишком многого от некоторых. Я знаю, что это потребовало от вас невероятного доверия и терпения, и будет продолжать требовать исторической демонстрации силы. За это я благодарю вас от всего сердца», — продолжила она.

Канцлер высоко оценила работу медицинских работников в борьбе с вирусом, назвав тех, кто сыграл в 2020 году важную роль.

Она сказала, что возлагает большие надежды на вакцинацию населения в борьбе с коронавирусом.

«Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лица первых привитых, людей преклонного возраста и их опекунов, медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии. И не только здесь, но и во всей Европе, во многих других странах мира», — отметила канцлер.

Меркель повторила свое обещание, что ей сделают прививку, «когда подойдет ее очередь».

В отличие от таких стран, как США, Германия не считает высокопоставленных политиков теми, кому прививки должны быть сделаны в первую очередь, комментируют это заявление Меркель германские СМИ.

Minval.az