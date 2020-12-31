Власти Китая одобрили выход на рынок страны вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая приняло решение о допуске отечественного средства к использованию с дополнительными условиями. Отмечается, что эффективность инактивированной китайской вакцины составляет 79,34 процента, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) и властей страны.

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