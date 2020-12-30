Действующий вице-президент США Майк Пенс не стал присоединяться к попытке конгрессмена-республиканца Луи Гомерта пересмотреть итоги президентских выборов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

Ранее Гомерт обратился в суд штата Техас с иском против Пенса. Конгрессмен утверждает, что у вице-президента есть право определять, какие члены коллегии выборщиков будут учитываться при утверждении результатов голосования коллегии, указано в сообщении.

«В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу 6 января полномочия отменить результаты в колеблющихся штатах, таких как Аризона», – отмечает издание.

По данным СМИ, адвокаты Гомерта заявили, что связывались с Пенсом перед подачей иска, однако какое-либо соглашение с ним по данному вопросу не было достигнуто.

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