Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) с начала 2020 года организовал раздачу копий Корана верующим в семи странах мира.

25600 копий священной книги розданы верующим в Украине, Нигере, Камеруне, Сиерра-Леоне, Чаде, Гвинее и Гане.

Непосредственно в Украине, верующим мусульманам розданы до 10 тыс. переводов Корана на украинском и русском языках, сообщает «Анадолу».

Кроме того, при поддержке İHH с начала года открыты 16 курсов чтения Корана в районе Патани в Таиланде.

В организации отметили, что до сегодняшнего дня в целом по линии İHH розданы 242 тыс. копий священной книги.

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