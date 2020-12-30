В ходе поисковых работ в Нагорном Карабахе 29 декабря спасатели нашли тела еще 22 армянских погибших военнослужащих.
С 13 ноября поисковики собрали останки 1 133 армянских военных.
В ходе поисковых работ в Нагорном Карабахе 29 декабря спасатели нашли тела еще 22 армянских погибших военнослужащих.
С 13 ноября поисковики собрали останки 1 133 армянских военных.
Дата: 2020/12/30 16:39
Раздел: Новость
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