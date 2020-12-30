Кабинет министров Ирана одобрил выплату компенсации в $150 тыс. семьям жертв катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

«Правительство выплатит по $150 тыс. или эквивалентную сумму в евро семьям каждой из жертв украинского пассажирского самолета, как только они будут выделены согласно докладам и документам, — приводит слова Джонейди агентство IRNA. — Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги погибшим пассажирам, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами».

Minval.az