Благодаря активной поддержке Анкары, Азербайджан смог решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, положить конец проблеме армянской оккупации, пишет «Анадолу».

Урегулирование карабахского конфликта устранило несправедливость в регионе, открыв новую страницу в истории всего региона.

Важным достижением стало также открытие транспортного коридора через Нахчыван, что упростит экономические связи между Турцией и странами Центральной Азии.

Победа в Карабахской войне воспринимается опрошенными агентством экспертами и аналитиками, как самое важное достижение уходящего года во внешней политике Турции, что привело к усилению влияния Анкары в регионе.

Председатель Tурецко-Азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), профессор Айгюн Аттар в беседе с агентством отметила, что благодаря победе в Карабахе, Турция упрочила позиции на Южном Кавказе, где Россия заявляла о своих доминирующих позициях.

Аттар отметила, что коридор через Нахчыван важен в контексте геополитического расклада сил на Кавказе, а также с точки зрения национальной безопасности Турции. Это большой успех внешней политики Анкары и воплощение вековой мечты сближения с тюркским миром, уверена профессор.

Преподаватель Университета национальной обороны, профессор Этхем Атнур привлек внимание к снижению влияния Ирана в регионе, что также стало возможным благодаря проактивным шагам турецкой дипломатии.

Рост интереса этнических турок, проживающих в Иране, к карабахской проблематике вынудил Тегеран отказаться от политической и военной поддержки Еревана, к чему ранее не раз прибегала иранская сторона, отметил эксперт, отметив роль неправительственных организаций Турции и Азербайджана в последних процессах в регионе.

Преподаватель Университета Мармара, профессор Сайнур Дерман привлек внимание к позиции лидеров Турции и Азербайджана, продемонстрировавших все миру единство перед лицом угроз.

Турция показала, что является одним из ключевых актеров на Южном Кавказе, а также еще больше упрочила дружбу с Азербайджаном, отметил Дерман.

Minval.az